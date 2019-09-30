Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks, bir röportaja Galatasaray formasıyla katıldı!

Jeremy Meeks’in adını birçoğunuz duymuştur. “Dünyanın en yakışıklı mahkumu” olarak tanınan Meeks, tahliye edilmesinin ardından ise modellik ve DJ’lik yapmaya başladı. Şimdilerde New York Moda Haftası’nda boy gösteren mankenlerden biri olan Meeks, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ancak bu kez, ‘What You Water’ adlı video dizi için verdiği röportajda Galatasaray forması giymesi ile gündemde. Chelsea Grayson’ın sorularını yanıtlayan Jeremy Meeks çocukluğunu, mahkumiyet hayatını ve kariyerini anlattığı röportajdan bölümleri sizler için biraraya getirdik. İşte yakışıklı makhumun trajik hayatı ve dönüm noktası...



