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Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks, bir röportaja Galatasaray formasıyla katıldı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

Jeremy Meeks, "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" olarak biliniyordu. Mahkumiyetinin sona ermesinin ardından ise moda sektörüne hızlıca geçiş yaptı. Meeks geçen gün verdiği bir röportajda ise giydiği Galatasaray formasıyla dikkat çekti.

Jeremy Meeks’in adını birçoğunuz duymuştur. “Dünyanın en yakışıklı mahkumu” olarak tanınan Meeks, tahliye edilmesinin ardından ise modellik ve DJ’lik yapmaya başladı. Şimdilerde New York Moda Haftası’nda boy gösteren mankenlerden biri olan Meeks, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ancak bu kez, ‘What You Water’ adlı video dizi için verdiği röportajda Galatasaray forması giymesi ile gündemde. Chelsea Grayson’ın sorularını yanıtlayan Jeremy Meeks çocukluğunu, mahkumiyet hayatını ve kariyerini anlattığı röportajdan bölümleri sizler için biraraya getirdik. İşte yakışıklı makhumun trajik hayatı ve dönüm noktası...

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