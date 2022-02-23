Dünyanın en zor reçetelerine ihtiyacınız yok! Pratik bir şekilde karidesle hazırlayabileceğiniz 3 atıştırmalık...

Vitamini, lezzeti ve enerji veren yapısıyla bilinen karides, ana yemeklerde veya ara sıcak olarak kullanılıyor. Restoranlarda genellikle güveçte kaşarlı karides servis edilirken salatalar eşliğinde karides meze de seviliyor. Artık balıkçılarda veya marketlerde dondurulmuş olarak satılan karides, evlerde de sıkça kullanılıyor. Evde karidesle lezzetli atıştırmalıklar yapmaya ne dersiniz? Gelin, karidesle yapabileceğiniz atıştırmalıklara bir göz atalım.

PİRİNÇ YUFKASINDAN SARMA TARİFİ

MALZEMELER

5 adet pirinç yufkası

1 havuç

1 soğan

Yarım limon

1 salatalık

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı soya sosu

1 diş sarımsak

100 gram pirinç makarnası

100 gram tavuk fileto

150 gram karides

3 yaprak marul

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Salatalığı incecik kıyın.

Havuç ve marulu kibrit çöpü kadar ince ve uzun bir şekilde doğrayın.

Ardından pirinç makarnasını yumuşaması için biraz suda bekletin.

Temizlenmiş karidesleri birkaç dakika kızartın.

Tavukları küp küp doğrayın.

İnce doğradığınız soğan ve sarımsağı ve tavuk parçalarını soteleyin.

Tavukların üzerine acı biber salçası ve bal ekleyerek karamelize edin.

Karamelize olan karışıma soya sosu, tuz ve karabiber ekleyin.

Pirinç yufkalarını yumuşaması için 15 saniye ılık suda bekletin.

Her bir yufkanın içine sırasıyla hazırladığınız malzemelerden ekleyerek lahana sarması gibi sarın.

ACILI KARİDES TEMPURA TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı un

2 kaşık sriracha sosu

300 gram karides

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı mayonez

Yarım çay bardağı sade soda

Yarım paket kabartma tozu

1 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

Susam

HAZIRLANIŞI

Uygun bir tencerede elediğiniz nişasta, un, kabartma tozu, karabiber ve tuzu karıştırın.

Üzerine yavaş yavaş sodayı ekleyin.

Derin bir tencerede kızdırdığınız yağın içine bu karışıma buladığınız karidesleri atıp kızartın.

Mayonez, scriracha ve susamı karıştırıp karidesin yanına sos olarak bırakın.

Doğradığınız taze soğanları karideslerin üzerine serpiştirin.

KARİDES KIZARTMA TARİFİ

MALZEMELER

250 gram karides

1 kaşık sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 kaşık un

Tuz

Pul biber

HAZIRLANIŞI