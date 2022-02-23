YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dünyanın en zor reçetelerine ihtiyacınız yok! Pratik bir şekilde karidesle hazırlayabileceğiniz 3 atıştırmalık...

Dünyanın en zor reçetelerine ihtiyacınız yok! Pratik bir şekilde karidesle hazırlayabileceğiniz 3 atıştırmalık...

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz ürünleriyle çeşit çeşit yemek yapılabiliyor. Ama karidesin tadı bir başka. Dilediğiniz şekilde lezzetlendirebileceğiniz bu deniz ürünü ile tadımlık yemekler de yapabilirsiniz. Aniden gelen misafire ya da işten yorgun geldiğinizde kendinize hazırlayabileceğiniz karidesli atıştırmalıklar tam bir kötü gün dostu!

Dünyanın en zor reçetelerine ihtiyacınız yok! Pratik bir şekilde karidesle hazırlayabileceğiniz 3 atıştırmalık...

Vitamini, lezzeti ve enerji veren yapısıyla bilinen karides, ana yemeklerde veya ara sıcak olarak kullanılıyor. Restoranlarda genellikle güveçte kaşarlı karides servis edilirken salatalar eşliğinde karides meze de seviliyor. Artık balıkçılarda veya marketlerde dondurulmuş olarak satılan karides, evlerde de sıkça kullanılıyor. Evde karidesle lezzetli atıştırmalıklar yapmaya ne dersiniz? Gelin, karidesle yapabileceğiniz atıştırmalıklara bir göz atalım.

PİRİNÇ YUFKASINDAN SARMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 5 adet pirinç yufkası

  • 1 havuç

  • 1 soğan

  • Yarım limon

  • 1 salatalık

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 diş sarımsak

  • 100 gram pirinç makarnası

  • 100 gram tavuk fileto

  • 150 gram karides

  • 3 yaprak marul

  • Sıvı yağ

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Salatalığı incecik kıyın.

  • Havuç ve marulu kibrit çöpü kadar ince ve uzun bir şekilde doğrayın.

  • Ardından pirinç makarnasını yumuşaması için biraz suda bekletin.

  • Temizlenmiş karidesleri birkaç dakika kızartın.

  • Tavukları küp küp doğrayın.

  • İnce doğradığınız soğan ve sarımsağı ve tavuk parçalarını soteleyin.

  • Tavukların üzerine acı biber salçası ve bal ekleyerek karamelize edin.

  • Karamelize olan karışıma soya sosu, tuz ve karabiber ekleyin.

  • Pirinç yufkalarını yumuşaması için 15 saniye ılık suda bekletin.

  • Her bir yufkanın içine sırasıyla hazırladığınız malzemelerden ekleyerek lahana sarması gibi sarın.

ACILI KARİDES TEMPURA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un

  • 2 kaşık sriracha sosu

  • 300 gram karides

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • Yarım çay bardağı sade soda

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 1 dal taze soğan

  • Tuz

  • Karabiber

  • Susam

HAZIRLANIŞI

  • Uygun bir tencerede elediğiniz nişasta, un, kabartma tozu, karabiber ve tuzu karıştırın.

  • Üzerine yavaş yavaş sodayı ekleyin.

  • Derin bir tencerede kızdırdığınız yağın içine bu karışıma buladığınız karidesleri atıp kızartın.

  • Mayonez, scriracha ve susamı karıştırıp karidesin yanına sos olarak bırakın.

  • Doğradığınız taze soğanları karideslerin üzerine serpiştirin.

KARİDES KIZARTMA TARİFİ

Karides kullanarak hazırlanabilecek 3 atıştırmalık tarifi

MALZEMELER

  • 250 gram karides

  • 1 kaşık sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 kaşık un

  • Tuz

  • Pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Un, pul biber ve tuzu karıştırın.

  • Karidesleri karışıma bulayın.

  • Kızgın yağa karidesleri atın ve tereyağı ekleyip 15 dakika pişirin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem sağlıklı hem lezzetli: Mercimek cipsi!Hem sağlıklı hem lezzetli: Mercimek cipsi!
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
Yemeniz için çok neden var: Tavuk sulu, bol sarımsaklı havuç çorbası tarifiYemeniz için çok neden var: Tavuk sulu, bol sarımsaklı havuç çorbası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Mayalı hamurdan nefis lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Mayalı hamurdan nefis lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz

Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz

Bu tatlıda şeker yok: Herle tatlısı

Bu tatlıda şeker yok: Herle tatlısı

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

İlginizi Çekebilir

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.