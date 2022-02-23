Dünyanın en zor reçetelerine ihtiyacınız yok! Pratik bir şekilde karidesle hazırlayabileceğiniz 3 atıştırmalık...

Vitamini, lezzeti ve enerji veren yapısıyla bilinen karides, ana yemeklerde veya ara sıcak olarak kullanılıyor. Restoranlarda genellikle güveçte kaşarlı karides servis edilirken salatalar eşliğinde karides meze de seviliyor. Artık balıkçılarda veya marketlerde dondurulmuş olarak satılan karides, evlerde de sıkça kullanılıyor. Evde karidesle lezzetli atıştırmalıklar yapmaya ne dersiniz? Gelin, karidesle yapabileceğiniz atıştırmalıklara bir göz atalım.
MALZEMELER
5 adet pirinç yufkası
1 havuç
1 soğan
Yarım limon
1 salatalık
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı soya sosu
1 diş sarımsak
100 gram pirinç makarnası
100 gram tavuk fileto
150 gram karides
3 yaprak marul
Sıvı yağ
Tuz
HAZIRLANIŞI
Salatalığı incecik kıyın.
Havuç ve marulu kibrit çöpü kadar ince ve uzun bir şekilde doğrayın.
Ardından pirinç makarnasını yumuşaması için biraz suda bekletin.
Temizlenmiş karidesleri birkaç dakika kızartın.
Tavukları küp küp doğrayın.
İnce doğradığınız soğan ve sarımsağı ve tavuk parçalarını soteleyin.
Tavukların üzerine acı biber salçası ve bal ekleyerek karamelize edin.
Karamelize olan karışıma soya sosu, tuz ve karabiber ekleyin.
Pirinç yufkalarını yumuşaması için 15 saniye ılık suda bekletin.
MALZEMELER
1 su bardağı un
2 kaşık sriracha sosu
300 gram karides
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı mayonez
Yarım çay bardağı sade soda
Yarım paket kabartma tozu
1 dal taze soğan
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Uygun bir tencerede elediğiniz nişasta, un, kabartma tozu, karabiber ve tuzu karıştırın.
Üzerine yavaş yavaş sodayı ekleyin.
Derin bir tencerede kızdırdığınız yağın içine bu karışıma buladığınız karidesleri atıp kızartın.
Mayonez, scriracha ve susamı karıştırıp karidesin yanına sos olarak bırakın.
MALZEMELER
250 gram karides
1 kaşık sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
2 kaşık un
Tuz
HAZIRLANIŞI
Un, pul biber ve tuzu karıştırın.
Karidesleri karışıma bulayın.
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