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Dünyanın ilk "yüzer yeşil hidrojen" üretim tesisi Fransa'nın batı kıyısında faaliyete başladı

24.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın ilk "yüzer yeşil hidrojen" üretim tesisi Fransa'nın batı kıyısında faaliyete başladı

Fransız şirket Lhyfe tarafından ülkenin batısında inşa edilen deniz üstü yüzer rüzgar santrali ile yüzer hidrojen tesisinde dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretimi yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pilot projede rüzgar santralinden sağlanan elektrikle günlük 400 kilogram yeşil hidrojen üretilmesi planlanıyor.

Ülkelerin enerjiyi temiz kaynaklardan üretme ve karbonsuzlaştırma hedefleri kapsamında iyi bir alternatif olarak değerlendirilen hidrojene ilişkin çalışmalar küresel çapta hız kazanırken, şirket pilot projeyi 2024'e kadar büyük ölçekli hale getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, 2030'a kadar Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık 10 milyon tonluk hidrojen üretimi hedefi bulunuyor.

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