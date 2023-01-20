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Dünyanın önde gelen bilim insanları İstanbul'da buluştu

20.01.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar" toplantısında, dünyada enfeksiyonlarla mücadele konusundaki son gelişmeler ele alındı

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) iş birliğiyle, 3 yıldır devam eden Kovid-19 başta olmak üzere yeni salgınları değerlendirmek için bir toplantı düzenledi.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası düzeyde etki değeri yüksek araştırmalara imza atan, dünyanın önde gelen bilim insanlarını Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getiren "Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar" toplantısında, dünyada enfeksiyonlarla mücadele konusundaki son gelişmeler konuşuldu.

KUISCID ev sahipliğinde 19-20 Ocak'ta gerçekleşen toplantıda, salgınlara yol açan önemli hastalıklarla mücadelede gelinen son durum ortaya konuldu. KUISCID Direktörü ve EITaF eş başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, bu toplantıların ileride karşılaşılması muhtemel salgınlara daha iyi hazırlanılabilmesi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Kovid-19 (SARS-CoV-2) gibi yeni ve maymun çiçeği, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Batı Nil ateşi gibi günümüzde yeniden önem kazanan hastalıklara dair sunumlar ve hızla yayılan antibiyotik direncine dair yapılan güncel paylaşımlar, genç bilim insanları tarafından yüksek bir katılım ve ilgiyle izlendi.

Dünyanın farklı şehirlerinden 30'a yakın üniversite temsilcisinin ve bilim insanlarının 100'e yakın katılımcıyla temas ettiği toplantıda, farklı disiplinlerden yeni ortaklıkların da tohumları atıldı. Üniversiteler araştırma ve geliştirme alanında birlikte çalışıp üretmenin yolları üzerinde dururken, Kovid-19 ve benzeri salgınlarda erken müdahalenin önemine ve salgınların erken tanı ve tedavisi için alınabilecek ortak önlemlere de değinildi. Bu çerçevede, KUISCID gibi merkezlerin güvenilir araştırma alanları olarak sahip olduğu öneme ve gelecekte olası salgınlar açısından atılabilecek stratejik adımlara vurgu yapıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni enfeksiyonlara hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.

İnsanlık olarak bilgi ve deneyimleri paylaşmak gerektiğini belirten İmamoğlu, "Koordinasyon kurarak muhtemel salgınlarla mücadele etkinliğimizi artırmalıyız. Bu tüm insanlığın ortak gündemi. Hep birlikte bilimin ışığında yol alarak bu konuda geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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