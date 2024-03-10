MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleri çok konuşulmuştu! Hafsanur Sancaktutan'tan Hülya Avşar yanıtı

'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleri çok konuşulmuştu! Hafsanur Sancaktutan'tan Hülya Avşar yanıtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Ya Çok Seversen' dizisi final yapınca yeni teklifleri değerlendirmeye başlayan Hafsanur Sancaktutan daha önce oynadığı cesur sahnelerin halen konuşuyor olmasına dair açıklamada bulundu. Başarılı oyuncu "Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum" dedi.

'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sahneleriyle bir süredir gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Dizisi erken final yapınca tatile çıkan Hafsanur Sancaktutan'ın keyfi yerindeydi.

Son günlerde yeniden 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen başarılı oyuncu bu konuda "Karakterimin adı Berlin'di. Büyük bir tesadüf, Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim" dedi.

x1080

"SINIRSIZ BİR OYUNCU DEĞİLİM"

Hafsanur Sancaktutan konuşmasında şunları söyledi:

aa696c98d9c06f60a07c368c7761f72b_k

"Yapılması gerekiyordu. Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklar da izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polat çiftinden ortak mektup! "Saçlarımı sıfıra vurdum" deyip bakın ne istediPolat çiftinden ortak mektup! "Saçlarımı sıfıra vurdum" deyip bakın ne istedi
İlginç tarzı ve makyajı olay oldu! "İzninizle..."İlginç tarzı ve makyajı olay oldu! "İzninizle..."
Kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi! "Psikolojim..."Kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi! "Psikolojim..."
Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Anket sonucu: Açık ara fark! "10 kişiyle öndeydi"

Anket sonucu: Açık ara fark! "10 kişiyle öndeydi"

Asgari ücrete ve emekliye ek zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Asgari ücrete ve emekliye ek zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazine! Günler sonra açılacak...

Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazine! Günler sonra açılacak...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.