'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleri çok konuşulmuştu! Hafsanur Sancaktutan'tan Hülya Avşar yanıtı

'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sahneleriyle bir süredir gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Dizisi erken final yapınca tatile çıkan Hafsanur Sancaktutan'ın keyfi yerindeydi.

Son günlerde yeniden 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen başarılı oyuncu bu konuda "Karakterimin adı Berlin'di. Büyük bir tesadüf, Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim" dedi.

"SINIRSIZ BİR OYUNCU DEĞİLİM"

Hafsanur Sancaktutan konuşmasında şunları söyledi:

"Yapılması gerekiyordu. Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklar da izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim."





