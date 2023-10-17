Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Kaza, maddi hasarlı atlatılırken, sürücü alkollü çıktı.

Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Arapbağı mevkiinde, gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinde trafik ekiplerin dur ihtarına uymayan 48 P 4664 plakalı aracın sürücüsü, uzun kovalamacanın ardından Karabağlar yaylası içinde yakalandı. Sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada polis ekibinin içinde bulunan araca çarparak durdu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içinde bulunan dört kişi, ekipler tarafından karakola götürüldü. Araçtaki polisler ve otomobildekiler kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü A.S, 2.49 promil alkollü çıktı.

