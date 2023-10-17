YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı

17.10.2023 07:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe İlçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı.

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Kaza, maddi hasarlı atlatılırken, sürücü alkollü çıktı.
Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Arapbağı mevkiinde, gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinde trafik ekiplerin dur ihtarına uymayan 48 P 4664 plakalı aracın sürücüsü, uzun kovalamacanın ardından Karabağlar yaylası içinde yakalandı. Sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada polis ekibinin içinde bulunan araca çarparak durdu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içinde bulunan dört kişi, ekipler tarafından karakola götürüldü. Araçtaki polisler ve otomobildekiler kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü A.S, 2.49 promil alkollü çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler tanıtıldıAdana'da "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler tanıtıldı
Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşüErzincan’da sonbaharda renk cümbüşü
Erzincan’da 9 adet tabanca, 53 adet mermi ele geçirildiErzincan’da 9 adet tabanca, 53 adet mermi ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ekim Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Salı

Kibele eczanesi
Bodrum
Daka eczanesi
Ortaca
Berkay birol eczanesi
Bodrum
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Yeni eczane eczanesi
Koycegiz
Yeni eczanesi
Marmaris
Fidan eczanesi
Mentese
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.