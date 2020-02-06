YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. "Dur" ihtarına uymayan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

"Dur" ihtarına uymayan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 06.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu baba oğul yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 52 EB 838 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Atatürk Mahallesi'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin takip ettiği otomobil, Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada sürücüyle yanındaki oğlu M.C.B. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 Yaralı Dur İhtarı Kaza Ordu Ünye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Akay: "Derbide kazanan Adana olsun"

Akay: "Derbide kazanan Adana olsun"

Ordu Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:47
İkindi
15:31
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Ordu Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Koçyiğit Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Park Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Deva Eczanesi
Fatsa
Gölevi Eczanesi
Unye
Turan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

2019’da Fatsa’da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü

2019’da Fatsa’da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Görenleri hayran bırakan kanyon "Küpkaya"

Görenleri hayran bırakan kanyon "Küpkaya"

Levent İnanır Ameliyat Oldu

Levent İnanır Ameliyat Oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.