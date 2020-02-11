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Durakta Matematik projesi tamamlandı.

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde hayata geçirilen Durakta Matematik projesi düzenlenen sergi ile tamamlandı.Oğuzeli Belediyesi’nin de desteği ile ilçedeki Fatih Sultan Mehmet İlkokolu 4-A sınıfı öğrencileri ve öğretmen Dilek Uçar’ın öncülüğündüğünde yürütülen Durak’ta Matematik projesi yıl sonu sergisi ile tamamlandı.

Durakta Matematik projesi tamamlandı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde hayata geçirilen Durakta Matematik projesi düzenlenen sergi ile tamamlandı.
Oğuzeli Belediyesi’nin de desteği ile ilçedeki Fatih Sultan Mehmet İlkokolu 4-A sınıfı öğrencileri ve öğretmen Dilek Uçar’ın öncülüğündüğünde yürütülen Durak’ta Matematik projesi yıl sonu sergisi ile tamamlandı. Öğrencilerin proje sürecinde bilboard ve otobüs duraklarında yer alan afişler, son kez duraklarda sergilendi. Afişlerin sergisine Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Toplamda aktif olarak 95 öğretmen 3 bin öğrenci ve binlerce velinin katıldığı proje ile öğrenciler hem en eğlenceli bir şekilde Matematik öğrenme imkanı bulurken, kendinden küçüklerin de bu dersi sevmesine vesile oldu.

Durakta Matematik projesi tamamlandı.

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