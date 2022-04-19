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Durakta otobüs beklerken bacağından vuruldu

19.04.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan biri, otobüs durağında bekleyen kadına isabet etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun, İsmetpaşa Caddesi'ndeki durakta otobüs bekleyen Ş.Ö. isimli kadının bacağına isabet etti.

Silahlı kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye götürdü. Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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