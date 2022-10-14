Duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaşlı adam kameraya yansıdı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaya kameraya yansıdı.

Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde seyir halindeki otomobil, 72 yaşındaki F.D'nin yolun karşısına geçtiği sırada durdu. Duran araca çarpıp bir süre üzerine yaslanan F.D, daha sonra kendisini yere attı.

Yaşlı adamın yerde yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulansta muayene edilen ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen F.D, kendi isteği üzerine sağlık kuruluşuna nakledilmedi.

Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Yaşlı adamın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi gördü.

