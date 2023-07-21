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Duran Soyuğur son yolculuğuna uğurlandı

21.07.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Kayseri eski il başkanlarından ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Duran Soyuğur son yolculuğuna uğurlandı.

Duran Soyuğur son yolculuğuna uğurlandı

Milli Görüş hareketinin Kayseri’deki öncülerinden biri olan Saadet Partisi eski İl Başkanı ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Duran Soyuğur hayatını kaybetti. Soyuğur’un vefat haberini Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından duyurdu. Arıkan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Milli Görüş hareketine yıllarca hizmet vermiş birçoğumuzun üzerinde emeği olan Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Duran Soyuğur ağabeyimiz vefat etti. Mekanı cennet makamı âli olsun. Tüm camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Duran Soyuğur’un cenaze namazı, Hulusi Akar Camii’nde Cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yakınları katıldı. Soyuğur’un cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

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