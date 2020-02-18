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Durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.02.2020 18:01 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde eroin maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. F.K., M.K., M.A, M.K. ve K.Y. isimli 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramalarda 2 paket şeklinde toplam 166 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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