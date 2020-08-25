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Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin teşvikler konusunda yıllardır istenilen seviyede olmadığını, son yapılan 10 ilçenin 3.

Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin teşvikler konusunda yıllardır istenilen seviyede olmadığını, son yapılan 10 ilçenin 3. Bölge teşvik kapsamına alınmasının da göz boyamaktan öteye gitmediğini dile getirdi. Bazı çevrelerin bu konuda siyasi rant elde etmeye çalıştığını belirten Ataş, bu teşvik düzenlemesinin de kente fayda sağlamayacağına dikkat çekerek, “Kayseri neden sahipsizdir?” diye sordu.
21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan kararname ile Kayseri’de 10 kırsal ilçe yatırımlarda 2. bölge teşvikleri yerine 3. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu durumu değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yapılan işin kente bir fayda sağlamayacağını, hiçbir şeyin de değişmeyeceğini söyledi. İktidar çevrelerinin göz boyayarak, her zamanki gibi vatandaşı oyalamaya çalıştığına dikkat çeken Ataş, bu konuda Meclis’te defalarca konuşma yaptığını da hatırlattı. Ataş, “Öncelikle bu durumu defalarca Meclis’te dile getirmiş biri olarak sevindirici bulsam da, Kayseri’nin kırsal ilçeleri 5 veya 6. bölge teşviklerden yararlanması gerekmekteyken, 3. Bölge teşviklerinden yararlandırılacak olması yetersizdir ve gereken sonucu vermeyecektir. Yine yayımlanan kararnamede Develi ve Özvatan ilçelerimizin bu kapsamın dışında bırakılarak 2. Bölgede bırakılması kabul edilemez bir durumdur" şeklinde konuştu.

KAYSERİ NEDEN SAHİPSİZDİR?
İktidar milletvekillerinin ortada bir başarı yokken, vatandaşa, esnafa, sanayiciye, çiftçiye, üreten insana bir yansıması yokken her zaman ki gibi algı oluşturma gayreti içinde olduğunu ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, artık milletin bu sözde bol keseden atıp, uygulamada fayda sağlamayanlara inanmadığını belirtti. Ataş, şunları söyledi, “Bu değişiklikleri kendi başarısıymış gibi sahiplenen siyasi ve bürokratlara da sormak isterim; Madem sizin sayenizde bu değişiklikler oldu. 5. ve 6. Bölge teşvikleri içerisinde olan ilçelerle durumu aynı olan ilçelerimiz neden sadece 3. Bölge teşvikleri kapsamına alınmıştır. Kayseri neden sahipsizdir? Yine Develi ve Özvatan ilçelerimizi neden bu liste dışı bırakılmıştır? Biz bu konuları gündeme getirdiğimizde, iktidar kanadından ne bir destek açıklaması, ne de bu konu ile ilgili beyan duyamamıştık. Şimdi ise, her olayda olduğu gibi siyasi rant elde etmeye çalışmaktadırlar. Şehrimize ciddi bir fayda sağlayamayan, Kayseri’nin sorunlarına kulak tıkayan iktidar milletvekilleri, böyle en ufak işlerde bile sürekli algı yaratmaya çalışmaktadır.”
Kayseri’nin ilçelerinin mevcut şartlarda yatırım almasının zor olduğunu kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “İktidar sahiplerini, fildişi kulelerinden vatandaşın arasına inmeye davet ediyorum” dedi. “Şehrin milletvekilleri ise vatandaştan o kadar uzak ki, her şey çok iyi, uçuyoruz sanıyor” ifadelerini kullanan Ataş, “Çünkü vatandaş geçim, çiftçi, esnaf günü kurtarma derdinde; sanayici bırakın yatırım yapmayı günlük ödemelerini bile bin bir güçlükle yapmaya çalışmaktadır. Şehrin milletvekilleri ise vatandaştan o kadar uzak ki, her şey çok iyi, uçuyoruz sanıyor. İktidar sahiplerini, fildişi kulelerinden vatandaşın arasına inmeye davet ediyorum. İnsinler ve vatandaşla, esnafla, çiftçi ile sanayici ile emekliyle konuşsunlar ve vatandaşı ne duruma getirdiklerini görsünler.” diye konuştu.

DEVLET İLÇELERİMİZDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI, YOKSA İLÇEDE YAŞAYAN VATANDAŞ KALMAYACAK
İlçelerin göç verdiğini ve sürekli nüfusun azaldığını da vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işsizliğin çığ gibi büyüdüğünü, eğitim ve sağlık hizmetlerinde de kalitenin çok düşük olduğunu söyledi. Ataş, “Çiftçilerimiz ise üretim maliyetlerinden şikâyetçi, tarlalarını ekemez durumda. Hasat zamanı çoğu tarla yerine banka kredi kuyruklarında.Hal böyleyken istediğiniz kadar yatırım bölge değişikliği yapın sonuç değişmeyecektir. Devlet kendi yatırım yapmazsa, hiç bir özel müteşebbis gelip bu bölgelere yatırım yapmaz. Çünkü OSB yok. Kalifiye personeli bulmak zor. Yatırım maliyetleri çok yüksek. Yani devletin ilçelerimizde elini taşın altına koyması lazım. Yoksa yakında ortada ne ilçe, nede o ilçede yaşayan vatandaş kalacak.” şeklinde konuştu.

Dursun Ataş:

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