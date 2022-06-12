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Dursun Özbek: Camiaya borcumu ödemek istiyorum

12.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde bunlara başlayacağız. Galatasaray'a büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Borçlu olduğum bir camiaya borcumu ödemek istiyorum. Kaybedecek zaman yok." dedi.

Dursun Özbek: Camiaya borcumu ödemek istiyorum

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim sonrası konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Özbek, samimi ifadeler kullandı.

Özbek yaptığı açıklamada, "Sadece Galatasaray değil, Türk futbolu çok zorlu bir süreçten geçiyor. Dünya ekonomisi dar bir boğazda. Biz de bundan nasibimizi aldık. Galatasaray'ın bu ekonomik çıkmazdan kurtulması için bazı projelerim vardı. Bu projeler için aday olmaya karar verdim." dedi.

Galatasaray'a borcunu ödemek istediğini söyleyen sarı-kırmızılıların başkan, "Çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde bunlara başlayacağız. Galatasaray'a büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Borçlu olduğum bir camiaya borcumu ödemek istiyorum. Kaybedecek zaman yok. Zaten bugüne kadar hazırlıklarımız vardı. Yeni sezon için çok geç kalmış sayılmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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