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Dursun Özbek: "Destek veren firmalara sesleniyorum, bu desteği kesmesinler"

11.02.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedeler için Nef Stadyumu’nda faaliyet gösteren yardım merkezini ziyaret etti. Özbek, yaptığı çalışmalara destek veren firmalara, verilen desteği kesmemeleri gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek: "Destek veren firmalara sesleniyorum, bu desteği kesmesinler"

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Nef Stadyumu’nda toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yardım merkezini ziyaret ederken, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Daha sonrasında Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taçspor’da yer alan yardım merkezini ziyaret ettiği ve oradaki çalışmaları da takip ettiğini söyleyen Başkan Özbek, "Orada da arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Yardımlar yağmaya devam ediyor. Türk insanın vefası destansı bir durum. Oradaki faaliyetlerimizde devam ediyor. Orada toparlanıyor, buraya getiriliyor, buradan da tırlara yükleniyor. Burada da gördüğünüz gibi muazzam bir kalabalık var. Destekler devam ediyor. Şimdi yöneldiğimiz şeylerden bir tanesi konteyner sevkiyatına başlayacağız. Tuvalet sevkiyatını önceliğe aldık. Önümüzdeki hafta tuvalet ve konteyner sevkiyatlarına başlayacağız. Onun için tır desteği veren firmalarla konuşuyoruz. Şu an 50 tıra ihtiyacımız var, 80 konteyner hazır. Her tıra 2 adet yükleniyor, dolasıyla büyük bir talep var. Biraz önce firma sahibi arkadaşla konuştum, o da bize lojistik destek sağlayacak. Ben buradan bize destek veren firmalara sesleniyorum, bu desteği kesmesinler. Deprem bölgesinde köylerde, mezralarda ulaşılmayan yerler var. Deprem bölgesindeki merkezlere yeterli ihtiyacı gönderiyoruz fakat merkez dışındaki yerleri de dikkate almamız lazım. Bölgedeki arkadaşlarla, durumlar hakkında bilgi çalışması yapıyoruz. Ben destek veren herkese teşekkür ediyorum. 6 gündür, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yaraları kısa sürede saracağız" ifadelerini kullandı.

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