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Dursun Özbek kimdir, aslen nereli? Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Dursun Özbek kaç yaşında?

15.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu haricinde 3. bir başkan adayının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Son gelişmelere göre Dursun Özbek'in aday olacağı açıklandı. Peki Dursun Özbek kimdir, aslen nereli? Dursun Özbek kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Dursun Özbek kimdir, aslen nereli? Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Dursun Özbek kaç yaşında?

Dursun Aydın Özbek, Galatasaray başkanlığına aday oldu. Türk iş adamı olarak bilinen Özbek, ayrıca 36. Galatasaray SK başkanıdır. Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunudur. 1974 senesinden bu yana otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Özbek, 1988 senesinden beri ise turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, Kimeros ve Mabiche otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet göstermektedir. Peki Dursun Özbek kimdir, aslen nereli?

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

25 Mart 1949 tarihinde Şebinkarahisar'da dünyaya gelmiştir. 2011 senesinde Ünal Aysal'ın yönetiminde yer alan Özbek daha sonra o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetime giremeyeceği anlaşıldı ve yönetim kurulu listesinden çıkarılmıştır. 2014 senesinde Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı olmuştur.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı seçilmiştir.

20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenmiş olan Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenilmiştir. Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmıştır. Tekrardan aday olan Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda Özbek 1361 oy alıp seçimi ikinci tamamlamıştır. Özbek, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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