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  4. Dursunbey beyaza büründü

Dursunbey beyaza büründü

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü.Türkiye’yi etkisi altına alan şiddetli kar yağışı Dursunbey ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü.
Türkiye’yi etkisi altına alan şiddetli kar yağışı Dursunbey ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar kısa sürede Dursunbey’i beyaza bürüdü.
Kar yağışı mahalle araları ve ana yollarda trafiğe araçları ile çıkanaraç sürücüleri zorlandı. Kar sebebiyle çok sayıda küçük çapta kaza meydana gelirken, bazı köylerin yolları da kapandı.
Öte yandan, Dursunbey Belediyesi ilçe merkezi ve ana artellerde karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarını sürdürürken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de Kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı bazı kırsal mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

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