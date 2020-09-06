YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Dursunbey’de kenevir operasyonu

Dursunbey’de kenevir operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kenevir bitkisi eken şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kenevir bitkisi eken şahsa operasyon düzenledi. Jandarma operasyon esnansında yakalanan şahısın ikametgahında yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile kubar esrar ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Dursunbey İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen R.Ş. isimli şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 12,42 gram Kubar esrar ve 266 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Alp Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.