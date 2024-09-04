Durumu göründüğünden kötü! Saray Kral Charles'ın cenaze hazırlıklarına başladı: Menai Köprüsü Operasyonu!

Buckingham Sarayı'ndan bir yetkili, "Kral Charles'ın iyileştiği izlenimi veriliyor ama o hâlâ çok hasta" diye konuştu. Kral'ın hastalığının bu kadar ilerlemesiyle birlikte oğlu Prens William İngiltere Kralı olarak görülüyor. Kral'ın ölümünden sonra yaşanacak süreç ise "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak adlandırıldı.

TAHTA ÇIKTIKTAN 2 YIL SONRA KANSER OLMUŞTU

1952'den beri varis olan Kral Charles, tacı takmak için 70 yıldan fazla bekledi. 73 yaşında, İngiliz tarihinde tahta çıkan en yaşlı kişi oldu.

Tahta çıktıktan iki yıl sonra, iyi huylu prostat büyümesini tedavi etmek için "düzeltici bir prosedür" uygulanırken, doktorların kanser tespit ettiği ve hükümdarın tedavi süresince kamu hayatından çekileceği duyuruldu.

CENAZE HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

İngiltere Kralı 3. Charles'ın cenaze töreni planlarına ilişkin görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Kral Charles'ın cenaze planının kod adı, "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak paylaşıldı.

Kraliyet içerisinden bir yetkiliye göre, aile kanser hastalığı ile savaşan kralın cenaze töreninin planlamalarına başladı.

İngiliz kraliyetinde hükümdarın cenaze hazırlığı neredeyse tahta çıktığı anda başlar ancak 75 yaşındaki Charles'ın kanserle mücadelesi nedeniyle bu hazırlık daha da hızlandı.

Saraydan bir yetkili, "Saray, Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hâlâ çok hasta." dedi.

WİLLİAM HEMEN TAHTA GEÇMEYECEK

Kral'ın sağlığı kötüleşirken, içeriden biri "William daha büyük bir rol üstlendi ve Charles onu karar alma süreçlerinin çoğuna dahil etti." dedi.

Babasının vefatından sonra Prens William'ın taç giyme töreni hemen gerçekleşmeyecek ama Charles öldüğü anda William yeni Kral kabul edilecek.

Kraliçe'nin cenazesi ölümünden 11 gün sonra düzenlenmişti. Menai Köprüsü Operasyonu'na göre, Kral Charles'ın cenaze töreni ölümünden yaklaşık dokuz gün sonra yapılacak.