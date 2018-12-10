TREND

Güzel sporcunun ölümü çok acı oldu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 10.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Rusya'da dövüş sporları şampiyonu Irina Rybnikova duş almak için banyoya girdi. Banyoya girdiği sırada elinde telefonu da bulunan genç kızın, suyun içine düşürdüğü telefonu sonu oldu.

Rusya, dövüş sporları şampiyonu Irina Rybnikova'nın ölümüyle sarsıldı.

Banyoda feci ölüm!

15 yaşındaki genç kız, duş almak için banyoya girdi.
Dakikalar içinde evdeki banyoda bir facia gerçekleşti.
Rusya, dövüş sporları şampiyonu Irina Rybnikova'nın ölümüyle sarsıldı.
Sibirya'nın endüstri şehri Bratsk'ta yaşayan 15 yaşındaki genç kız, duş alırken yanında cep telefonu da vardı.
Telefonunu şarj etmek için prize taktı.
Kısa süre içinde şarjdaki telefon suya düştü.
Ve genç kız birden öldü.
Ailesi tarafından banyoda cansız bedeni bulunan Irina Rybnikova, tüm ülkeyi yasa boğdu.
İki ay önce Rusya şampiyonluğunu kazanan genç kızın hayali, dünya şampiyonu olmaktı.
Rus basınına konuşan kızın ablası Tatiana, "Kalbimiz kırıldı, onsuz evimiz bomboş" dedi.
Ölüm haberi Irina'nın okulunda da şok etkisi yarattı.
Rus basınına konuşan bir arkadaşı, genç kızla başka bir şehre gidip birlikte okula gitmeyi hayal ettiklerini söyledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı! Deniz Çakır isyan etti

Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı! Deniz Çakır isyan etti

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Uçakta cehennem anları! Sıcaklık 50 dereceye çıktı

Uçakta cehennem anları! Sıcaklık 50 dereceye çıktı

İlginizi Çekebilir

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntü konuşurken arkasında bir anda belirdi...

Arkasında bir anda belirdi...

Bu şirketin çalışanları uyuyarak para kazanıyor!

Bu şirketin çalışanları uyuyarak para kazanıyor!

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Cinsel ilişkiden bıkınca...

Eşinin cinsel isteklerinden bıkan hemşire bakın ne yaptı!

Fransa'da TRT ekibine tepki! 'Macron da siz de gideceksiniz!'

Fransa'da TRT ekibine tepki!

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Servetini feda edecek ama bir şartı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.