Güzel sporcunun ölümü çok acı oldu

Rusya, dövüş sporları şampiyonu Irina Rybnikova'nın ölümüyle sarsıldı.
Banyoda feci ölüm!
15 yaşındaki genç kız, duş almak için banyoya girdi.
Dakikalar içinde evdeki banyoda bir facia gerçekleşti.
Rusya, dövüş sporları şampiyonu Irina Rybnikova'nın ölümüyle sarsıldı.
Sibirya'nın endüstri şehri Bratsk'ta yaşayan 15 yaşındaki genç kız, duş alırken yanında cep telefonu da vardı.
Telefonunu şarj etmek için prize taktı.
Kısa süre içinde şarjdaki telefon suya düştü.
Ailesi tarafından banyoda cansız bedeni bulunan Irina Rybnikova, tüm ülkeyi yasa boğdu.
İki ay önce Rusya şampiyonluğunu kazanan genç kızın hayali, dünya şampiyonu olmaktı.
Rus basınına konuşan kızın ablası Tatiana, "Kalbimiz kırıldı, onsuz evimiz bomboş" dedi.
Ölüm haberi Irina'nın okulunda da şok etkisi yarattı.
Rus basınına konuşan bir arkadaşı, genç kızla başka bir şehre gidip birlikte okula gitmeyi hayal ettiklerini söyledi.
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