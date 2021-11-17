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Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

17.11.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp antrenör Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ivkovic, Olympiakos ile 1996-97 ve 2011-12 sezonlarında 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı. Sırp coach Dusan Ivkovic, 2014-2016 yılları arasında ise Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.

Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp antrenör Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Dusan Ivkovic, bu sabah Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ivkovic, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Ivkovic'in ölümü sonrası Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1438443308288724999

https://twitter.com/FBBasketbol/status/1438420238324862976

Dusan Ivkovic kimdir?

Dusan Ivkovic, 29 Ekim 1943'te Belgrad'da doğdu.

1958-68 yılları arasında oyuncu olarak sadece Radnicki'de forma giydi.

Antrenörlük kariyerine Radnicki'nin genç takımında başladı.

Daha sonra Avrupa'da Partizan, Aris, Radnicki, Sibenka, Vojvodina, PAOK, Panionios, Olympiakos, AEK, CSKA Moskova, Dinamo Moskova ve Anadolu Efes gibi önemli takımları çalıştırdı.

Çok uzun süreler Yugoslavya ve Sırbistan milli takımında görev yaptı.

1988'de Yugoslavya'nın 1996'da ise Sırbistan'ın başında olimpiyatlarda gümüş madalya kazandı

Yugoslavya'yı 1989 ve 1991'de Avrupa, 1990'da Dünya şampiyonu yaptı.

Sırbistan ile 1995'te Avrupa şampiyonluğu, 2009'da ise Avrupa ikinciliği yaşadı.

Olympiakos ile 1996-97 ve 2011-12 sezonlarında 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

2014-2016 yılları arasında ise Anadolu Efes'i çalıştırdı.

Dusan Ivkovic, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Anadolu Efes'i EuroLeague'de de çeyrek finale çıkarmıştı.

Ivkovic'in kariyerinde ayrıca çeşitli takımlarla 1 Koraç Kupası, 1 Saporta Kupası, 1 ULEB Kupası, 1 Yugoslavya Ligi, 3 Yugoslavya Kupası, 3 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 3 Rusya Ligi ve 1 Rusya Kupası şampiyonlukları da bulunuyor.

1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.

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