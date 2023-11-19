Dusan Tadic imzasını attı, EURO 2024'e katılma hakkı kazanan ülkeler arasına Sırbistan da eklendi!

Sırbistan ile Bulgaristan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta birçok pozisyon yaşandı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Gradski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Sırbistan'ın gollerini 17. dakikada Milos Veljkovic ve 82. dakikada Srdjan Babic kaydetti. Bulgaristan'ın sayıları ise 59. dakikada Georgi Rusev ve 69. dakikada Kiril Despodov'dan geldi.

Bu skorun ardından puanını 14 yapan Sırbistan, 2. sırada yer alan EURO 2024'e katılım hakkı kazandı. Bulgaristan ise elemeleri 4 puanla son sırada tamamladı.

DUSAN TADIC'İN ASİSTİ, BERABERLİĞİ GETİRDİ

Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Fenerbahçeli Dusan Tadic, mücadeleye ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, takımının 2. golünü atan Babic'e asisti yapan isim oldu ve turnuvaya katılımda büyük rol oynadı.





