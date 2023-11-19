SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Dusan Tadic imzasını attı, EURO 2024'e katılma hakkı kazanan ülkeler arasına Sırbistan da eklendi!

Dusan Tadic imzasını attı, EURO 2024'e katılma hakkı kazanan ülkeler arasına Sırbistan da eklendi!

19.11.2023 19:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 Elemeleri G Grubu son maçında Sırbistan ile Bulgaristan kozlarını paylaştı. Gradski Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar; sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken Sırbistan, EURO 2024'e katılım hakkı kazandı. Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic, ekibine beraberliği getiren golün asistini yapan isim oldu. İşte detaylar...

Sırbistan ile Bulgaristan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta birçok pozisyon yaşandı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Gradski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Sırbistan'ın gollerini 17. dakikada Milos Veljkovic ve 82. dakikada Srdjan Babic kaydetti. Bulgaristan'ın sayıları ise 59. dakikada Georgi Rusev ve 69. dakikada Kiril Despodov'dan geldi.

2023-11-19T150328Z_1670741807_UP1EJBJ15TQP0_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-SRB-BGR-REPORT

Bu skorun ardından puanını 14 yapan Sırbistan, 2. sırada yer alan EURO 2024'e katılım hakkı kazandı. Bulgaristan ise elemeleri 4 puanla son sırada tamamladı.

DUSAN TADIC'İN ASİSTİ, BERABERLİĞİ GETİRDİ

2023-11-19T151546Z_628491897_UP1EJBJ16E7PP_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-SRB-BGR-REPORT

Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Fenerbahçeli Dusan Tadic, mücadeleye ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, takımının 2. golünü atan Babic'e asisti yapan isim oldu ve turnuvaya katılımda büyük rol oynadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak dans!Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak dans!
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!
Beşiktaş, Sakarya'da hata yapmadı!Beşiktaş, Sakarya'da hata yapmadı!
Anahtar Kelimeler:
dusan tadic euro 2024 fenerbahçe atan eleme maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi!

Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak dans!

Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak dans!

Dünyada merakla beklenen maç sonuçlandı

Dünyada merakla beklenen maç sonuçlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.