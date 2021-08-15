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Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 3 Türk personel için Adana'da tören düzenlendi

15.08.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 3 Türk personel için Adana'da tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 Türk personel için Adana Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Dün düşen uçakta 5 Rus personelle birlikte yaşamını yitiren pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın ve koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, buradan tören için alınıp Adana Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Törene, hayatını kaybeden 3 personelin yakınları ile meslektaşları, Vali Süleyman Elban, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Personellerin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Daha sonra pilot Mirzaoğlu'nun naaşı Elazığ'a, orman mühendisi Aydın'ın naaşı da Mersin'e gönderildi. Adanalı koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazesi ise kentteki Buruk Mezarlığı morguna konuldu.

- Yangın söndürme uçağının düşmesi

Kahramanmaş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.

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