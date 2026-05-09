Fenerbahçeliler tepki gösteriyor! Antalyaspor, Galatasaray maçına yedek kadroyla çıktı

Galatasaray'ın şampiyonluk maçı öncesi Fenerbahçelileri isyan ettiren olay! Antalyaspor cephesinin maça yedek kadroyla çıkması sosyal medyada işleri karıştırdı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu ve şampiyonluk düğümünün çözülebileceği o kritik haftada, sular bir türlü durulmuyor. Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi, gözünü bu karşılaşmaya çeviren ve rakibinin puan kaybını bekleyen Fenerbahçe cephesi, gelen son dakika haberiyle adeta çılgına döndü.

ANTALYASPOR'DAN YEDEK KADRO KARARI!

Zorlu deplasmana çıkacak olan Antalyaspor'un, Galatasaray karşısında as oyuncularını dinlendirip sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağının anlaşılması, sarı-lacivertli taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi. Fenerbahçeliler, şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan bu maçta rakibin "havlu atmış" gibi bir kadro tercihinde bulunmasına büyük tepki gösterdi.

SAMİ UĞURLU'DAN OLAY İTİRAF: "KORUMAK İSTEDİK"

Gelen yoğun tepkilerin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Neden rotasyona gittiklerini itiraf eden tecrübeli çalıştırıcı, hedef maçı olarak Galatasaray'ı değil, bir sonraki Kocaelispor müsabakasını gördüklerini açıkça dile getirdi.

Sakatlıklar ve kart sınırındaki isimlere dikkat çeken Uğurlu, "Gelinebilecek en zor deplasmana geldik. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bizim Galatasaray ve Kocaelispor maçlarımız var. Kadroyu iki maçı değerlendirerek yaptık. Storm sakatlandı, Veysel'in sakatlığı var. Çok fazla 3 sarı kart sınırında olan oyuncumuz var. O oyuncuları korumak istedik." sözleriyle yedek kadro tercihinin arkasındaki gerçeği açıkladı. Alt tarafın çok karışık olduğunu belirten Uğurlu, zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmanın bile kendilerini mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

