SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı resmen açıklandı! 'Kendisine bildirdik'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor maçı öncesinde takımın hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Şampiyonlar Ligi hedefini vurgulayan Göle, Edson Alvarez’in kadro dışı kalmasının teknik ekibin ortak kararı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı resmen açıklandı! 'Kendisine bildirdik'
Cevdet Berker İşleyen
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Göle, sezonun son bölümüne dair dikkat çeken mesajlar verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Fenerbahçe de kadro dışı kararı resmen açıklandı! Kendisine bildirdik 1

Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Göle, takımın Konyaspor mücadelesine yüksek motivasyonla hazırlandığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Geçen hafta aldığımız galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefimize yaklaştık. Bugün alacağımız galibiyetle bunu garantiliyoruz. Gayet iyi çalıştık. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimin şampiyon olacağını, kimin düşeceğini bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

EDSON ALVAREZ KARARI

Fenerbahçe de kadro dışı kararı resmen açıklandı! Kendisine bildirdik 2

Kadronun dışında bırakılan Edson Alvarez hakkında da konuşan Göle, teknik heyetin ortak bir karar aldığını dile getirdi.

Tecrübeli isim, “Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik.” sözleriyle konuyu değerlendirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 17'
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükseldiler!18 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükseldiler!
Fenerbahçeliler tepki gösteriyor! Antalyaspor, Galatasaray maçına yedek kadroyla çıktıFenerbahçeliler tepki gösteriyor! Antalyaspor, Galatasaray maçına yedek kadroyla çıktı
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe Edson Alvarez Kadro dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.