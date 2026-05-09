Fenerbahçe'de kadro dışı kararı resmen açıklandı! 'Kendisine bildirdik'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Göle, sezonun son bölümüne dair dikkat çeken mesajlar verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Göle, takımın Konyaspor mücadelesine yüksek motivasyonla hazırlandığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Geçen hafta aldığımız galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefimize yaklaştık. Bugün alacağımız galibiyetle bunu garantiliyoruz. Gayet iyi çalıştık. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimin şampiyon olacağını, kimin düşeceğini bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

EDSON ALVAREZ KARARI

Kadronun dışında bırakılan Edson Alvarez hakkında da konuşan Göle, teknik heyetin ortak bir karar aldığını dile getirdi.

Tecrübeli isim, “Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik.” sözleriyle konuyu değerlendirdi.