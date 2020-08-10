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Düşün Taşın Derneği’nden Ağrılı minik öğrencilere anlamlı yardım paketi

AĞRI HABERLERİ  | 10.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Düşün Taşın Derneği’nin okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırladığı “21 Gün 21 Etkinlik” projesi kapsamında gönderilen 240 kişilik, etkinlik kitabı ve kırtasiye malzemelerini minik öğrencilere verdi.Düşün Taşın Derneği’nin okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırladığı “21 Gün 21 Etkinlik” projesi kapsamında gönderilen 240 kişilik, etkinlik kitabı ve kırtasiye malzemesi paketleri Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Düşün Taşın Derneği’nin okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırladığı “21 Gün 21 Etkinlik” projesi kapsamında gönderilen 240 kişilik, etkinlik kitabı ve kırtasiye malzemelerini minik öğrencilere verdi.
Düşün Taşın Derneği’nin okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırladığı “21 Gün 21 Etkinlik” projesi kapsamında gönderilen 240 kişilik, etkinlik kitabı ve kırtasiye malzemesi paketleri Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşıldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “21 Gün 21 Etkinlik” projesi kapsamında minik öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Minik öğrencilere etkinlik kitabı ve kırtasiye malzemelerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin yüzünü güldüren ve emek veren başta Düşün Taşın Derneği Başkanı Selim Çavuş’a, Proje Koordinatörleri Demet Aydın, Hilal Kartal ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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