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Düşünce kuruluşları Kafkasya'daki gelişmeleri başkentte tartıştı

12.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşünce kuruluşları Kafkasya'daki gelişmeleri başkentte tartıştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi'nde Kafkasya'daki son gelişmeler uzmanlar tarafından ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Düşünce Kuruluşları Oturumu paneline Kafkasya bölgesindeki ülkelerden düşünce kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılırken, davetliler arasında akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Oturumu yöneten SDE Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar, Kafkas bölgesinde komşular arasındaki iş birliklerinin artırılmasının her kesim için çok faydalı olacağını, Kafkasya coğrafyasında yaşanan politik istikrarsızlığın tüm bölge ülkelerini olumsuz etkilediğini belirtti.

İran merkezli düşünce kuruluşu Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünde (IPIS) araştırmacı Dr. Muhammed Taghi Hosseini, Kafkasya'da yer alan tüm ülkelerin iş birliği yapabilecekleri pek çok ortak noktaya sahip olduklarına işaret ederek İran'ın da komşu ülkelerle gerçekleştirilecek ulaşım projelerine çok önem verdiğinin altını çizdi.

Kafkasya'daki ülkeler arası iş birliğini artıracak projelerin herkesin faydasına olacağını kaydeden Hosseini, bu kapsamda İran, Azerbaycan ve Gürcistan'ın yeni bir transit yol yapımı için anlaştığına işaret ederek benzer şekilde Kuzey-Güney Koridoru'nun da dahil olduğu uluslararası koridor planlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

- "Bölgedeki ihtilafları çözme noktasında diplomasi için yeterince yer var"

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Diplomatik Araştırmalar Direktörü Prof.Dr. Stanislav Tkachenko, bölgede çatışmaları minimize edebilecek barışçıl bir anlayışın hakim olmasının sağlanması gerektiğini belirterek İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından oluşan koşulların bunun için bir fırsat oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Tkachenko bölgedeki ülkelerin egemenliğinin çiğnenmemesi gerektiğini kaydederek bölgede mevcut olan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ihtilaflar gibi konular için de "ihtilafları çözme noktasında diplomasi için yeterince yer var." ifadesini kullandı.

Azerbaycan merkezli düşünce kuruluşu Air Center'dan araştırmacı Fuad Chiragov, alternatif ulaşım yollarının bölge için çok önemli olduğunu vurgulayarak tüm ihtilafların bir kenara bırakılıp Zengezur Koridoru gibi projelerin hayata geçirilmesinin bölge için faydalı olacağını söyledi.

Geocase Ortadoğu Araştırmaları Direktörü Dr. Emil Avdaliani, özellikle uzun yıllar boyunca bölgede mutlak güç olan Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Güney Kafkasya bölgesindeki güç dağılımının paylaşıldığını ve bunun tarihi bir dönüşüm olduğunu belirtti.

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde (ISSI) araştırmacı olarak görev yapan Amina Han, Pakistan'ın bölgede yer alan Azerbaycan ve Türkiye'yle ile ilişkilerinin oldukça yüksek seviyede olduğunu belirterek Pakistan'ın Kafkaslar'a dair meselelerde daima barışçıl bir siyasete sahip olduğunu kaydetti.

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