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Düşündüğümüzden daha tehlikeli! İçerken bir kez daha düşünün...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.04.2019 08:57 | Son Güncelleme

Özellikle yaz aylarında kutu içecek tüketimi artıyor. Sıcak havalarda serinlemek için tüketilen bu kutu içecekler aslında düşündüğümüzden çok daha fazla mikrop barındırıyor!

Düşündüğümüzden daha tehlikeli! İçerken bir kez daha düşünün...

Kutu içecekleri açmadan önce peçeteyle temizlemeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Tüm kutular fabrikadan satışa çıkarken yüzeysel bir şekilde silinir ancak yeterli mi ASLA?

Kutuyu açmadan önce aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

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Kutuyu temizleyin, çünkü doğru şekilde saklanıp saklanmadığını asla bilemezsiniz.

Bir peçete kullanıyorsanız, tozdan arındırdığını ancak dezenfekte etmediğini unutmayın.

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Kutunun iyi durumda olduğundan emin olun: paslanmış, şişmiş veya hasar görmüş olmamalıdır.

Şişmişse, yanlış sterilizasyona bağlı kontaminasyon işareti olabilir. Teneke kutular yüzeylerinde delikler varsa şişer.

Teneke kutu zarar görürse, metalin sıvı ile doğrudan temasını önleyen iç kaplama kırılabilir. Bu durumda metal oksitlenir ve bu oksit sıvı ile karışır. Hasar görmüş teneke kutularını asla kullanmayın.


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kutu kola içecek kutu kola i,çecekler zararlı mı?

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