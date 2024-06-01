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  4. Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan ile ilk kez görüntülendi! O soruyu yanıtsız bıraktı

Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan ile ilk kez görüntülendi! O soruyu yanıtsız bıraktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 09:13
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Duy Beni dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Rabia Soytürk son olarak Veda Mektubu dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Her paylaşımı çok konuşulan Soytürk bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Samet Vuruşan ile aşk yaşayan Soytürk, Berkay konserinde sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan ile ilk kez görüntülendi! O soruyu yanıtsız bıraktı

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Oyuncu son olarak özel hayatı ile gündeme geldi. Soytürk, bir süredir Samet Vuruşan'la aşk yaşıyor.

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Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin'i dinlemeye gitti.

EVLİLİK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Öztürk, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak Samet Vuruşan ile uzun süredir birlikte olduğunu söyledi.

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Sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülenen Rabia Öztürk, "Her şey yolunda... Güzel gidiyor, biz eğlenmeye geldik" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu evlilik sorularını ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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