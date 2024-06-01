Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk sevgilisi Samet Vuruşan ile ilk kez görüntülendi! O soruyu yanıtsız bıraktı

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Oyuncu son olarak özel hayatı ile gündeme geldi. Soytürk, bir süredir Samet Vuruşan'la aşk yaşıyor.

Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin'i dinlemeye gitti.

EVLİLİK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Öztürk, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak Samet Vuruşan ile uzun süredir birlikte olduğunu söyledi.

Sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülenen Rabia Öztürk, "Her şey yolunda... Güzel gidiyor, biz eğlenmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Oyuncu evlilik sorularını ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.







