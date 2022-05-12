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Duyanlar sinirden çıldırıyor! Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...

12.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir olay yaşanmak üzere. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin, Başakşehir'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Başakşehir ile görüştü. İşte detaylar...

Duyanlar sinirden çıldırıyor! Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Emre Belözoğlu ile inanılmaz bir ivme yakalayan Başakşehir, transferde de hareketli saatler geçiriyor. Geçtiğimiz gün Francis Nzaba'yı kadrosuna kattığını duyuran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor.

BELÖZOĞLU, CYLE LARİN'İ KAPTI

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Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Emre Belözoğlu, Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve Siyah-Beyazlılardan ayrılacak olan Cyle Larin'in transferi için Başakşehir'e rapor sundu. Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Başakşehir yönetimi, Cyle Larin'le el sıkıştı.

"HER AN HAYIRLI OLSUN DİYEBİLİRİZ"

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Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği Cyle Larin'de Başakşehir'in mutlu sona ulaşmak üzere olduğunu belirten Sarıdağ, "Her an 'Hayırlı olsun' diyebiliriz. Başakşehir'le sözleşme imzalayabilir. Transfer açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

CYLE LARİN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

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Geçen sezonki çifte kupalı sezonun en önemli mimarlarından olan Cyle Larin bu sezon gözden düşmüştü. 2021-22 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkan Kanadalı; 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.


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