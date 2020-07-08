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Duygu Özaslan kilolu yakalanınca itiraf etti! 'Bulimia nervozaydım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, önceki gün havuz kenarında görüntülendi. Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti. Özaslan ise bomba bir itirafta bulundu.

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güneşin tadını çıkaran Özaslan, önceki gün havuz kenarında görüntülendi.

Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark dikkat çekti. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağdı.

Duygu Özaslan, gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından, "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" paylaşımını yaptı.

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Bir Twitter kullanıcısı durumu, "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şu an olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi.

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Duygu Özaslan bu tarz yorumların yağmasının üzerine bir açıklama daha yaptı. Özarslan bomba bir itirafta bulundu. Duygu Özaslan itirafında "Aslında iyileşme sürecim ilerlediğinde açıklayacaktım ama şu an açıklıyorum. Bulimia nervoza idim. İyileşme sürecinde olduğum için daha fazla kilo aldım. Bununla gurur duyuyorum. Mental ve fiziksel olarak iyi bir yerdeyim. Gerçekten umurumda değil."

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BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

Bu bireyler kilo alımını önleme amaçlı, tekrarlayıcı bir şekilde kendini kusturma, dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar söktürücü vb ilaçların kullanabilmekte, aç kalma ya da ağır egzersiz gibi uygunsuz dengeleyici davranışlar sergilemektedirler. Tıkınırcasına yeme (kısa sürede bir kişinin yiyeceği miktardan çok fazla yeme) ve uygunsuz dengeleyici davranışların (kusma, ilaç kullanma gibi) ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez olması gerekmektedir. Kişi vücut şekli ve ağırlığından gereğinden fazla düzeylerde etkilenmektedir.

Anoreksiadan farklı olarak bulimia nervoza hastalarının vücut ağırlıkları normal sınırlar içinde ya da daha fazla olabilir.

Tıkınırcasına yeme atakları esnasında önceden planladıkları yüksek kalori içeren genelde karbonhidrat içeren besinleri yerler. Atak sonrası pişmanlık / suçluluk duyguları, kendini eleştirme, uygun olmayan ve zararlı dengeleyici davranışlar gözlenir. Tıkınırcasına yeme atakları olmadığı dönemlerde ise kalori alımlarını kısıtlar, düşük kalorili gıdalar alırlar.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beter olun,genç nesili çirkinleştirmekten, kötü örnek olmaktan başka bir işe yaramayan fenomen olmak için şeytandan betersiniz, beter olun.
kimine kaba gelebilir ama "bizene layn"
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