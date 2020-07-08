Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladı

Bulimia Nervoza hastalığı Duygu Özaslan'ın açıklamalarından sonra en çok merak edilenlerden biri oldu. Bikinili fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından kiloları ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Bulimia Nervoza hastası olduğunu açıkladı. Duygu Özaslan'ın açıklamalarının ardından takipçileri Bulimia Nervoza'nın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir?

Bulimia Nervoza kısaca bir yeme bozukluğudur. Bu hastalıkta hastalar, ataklar geçirir ve bu ataklar sırasında normal vakitlere göre daha fazla gıda tüketirler. Bu yeme işlemi genellikle oldukça hızlı gerçekleşir. Bu atakların yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri ise olumsuz duygu halidir. Yine stres ve kısıtlamalar da bu atakları tetikleyebilir. Bulimia Nervoza hastaları genellikle bu atakların ardından pişmanlık duyarlar ve bu kendini suçlama, kendini beğenmeme gibi duygular yaşarlar.

Kimlerde görülür?

Bulimia Nervoza hastalığının yıl içinde görülme olasılığı oldukça düşüktür ancak kadınlarda erkeklere oranla çok daya fazla görülür. Özellikle genç ve ergen dönemlerde başlayan Bulimia Nervoza, nadir de olsa ergenlik öncesinde ya da 40 yaş sonrasında da görülebilmektedir.