MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladı

Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafının ardından, kiloları sosyal medyadan en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Duygu Özaslan kilolarının hastalıktan kaynaklandığını söylerken, Bulimia Nervoza hastası olduğunu açıkladı. YouTuber Duygu Özaslan'ın açıklamalarının ardından takipleri Bulimia Nervoza hastalığını araştırmaya başladı. Peki Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir?

Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladı

Bulimia Nervoza hastalığı Duygu Özaslan'ın açıklamalarından sonra en çok merak edilenlerden biri oldu. Bikinili fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından kiloları ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Bulimia Nervoza hastası olduğunu açıkladı. Duygu Özaslan'ın açıklamalarının ardından takipçileri Bulimia Nervoza'nın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir?

Bulimia Nervoza kısaca bir yeme bozukluğudur. Bu hastalıkta hastalar, ataklar geçirir ve bu ataklar sırasında normal vakitlere göre daha fazla gıda tüketirler. Bu yeme işlemi genellikle oldukça hızlı gerçekleşir. Bu atakların yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri ise olumsuz duygu halidir. Yine stres ve kısıtlamalar da bu atakları tetikleyebilir. Bulimia Nervoza hastaları genellikle bu atakların ardından pişmanlık duyarlar ve bu kendini suçlama, kendini beğenmeme gibi duygular yaşarlar.

Kimlerde görülür?

Bulimia Nervoza hastalığının yıl içinde görülme olasılığı oldukça düşüktür ancak kadınlarda erkeklere oranla çok daya fazla görülür. Özellikle genç ve ergen dönemlerde başlayan Bulimia Nervoza, nadir de olsa ergenlik öncesinde ya da 40 yaş sonrasında da görülebilmektedir.

Özgüvensiz, depresif, kaygı seviyesi yüksek kişilerde görülme olasılığı diğerlerine göre daha fazladır.

Bulimia Nervoza nasıl tedavi edilir?

Bu hastalığa dair belirtilerin görülmesi durumunda tıbbi destek alınması gerekmektedir. Çünkü Bulimia Nervoza hastalığında erken tanı ve erken tedavi oldukça önemlidir. Tedavi uygulanmadığı durumlarda tekrarlama ve kronikleşmesi söz konusu olabilir. Tedavi sürecinde hastaya terapi ve ilaç tedavisi uygulanabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'
25 Haziran'da yitirdiğimiz Kazım Koyuncu anlamlı sözleri, şarkıları.. 25 Haziran'da yitirdiğimiz Kazım Koyuncu anlamlı sözleri, şarkıları..
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha kaldı!

Hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha kaldı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tiyatro ve sinema oyuncusu Jale Aylanç son yolculuğuna uğurlandı

Jale Aylanç son yolculuğuna uğurlandı

Johnny Depp'ten kızı Lily-Rose ile ilgili olay itiraf! '13 yaşındayken...'

Ünlü oyuncudan kızıyla ilgili olay itiraf

Kanye West: Covid-19 aşısı olursanız cennete gidemezsiniz!

Kanye West: Covid-19 aşısı olursanız cennete gidemezsiniz!

Murat Övüç'ten bomba açıklamalar! 'Nakşibendi tarikatında sohbete dahil oldum'

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermeli poz

Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermeli poz

Ebru Polat'ın bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.