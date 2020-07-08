Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özarslan kilo aldı, TT oldu

Duygu Özaslan adından söz ettirmeye devam ediyor. YouTube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, YouTube için çektiği makyaj videoları ile bilinirliğini artırırken, ardından Instagram'da da çok sayıda takipçiye ulaştı. Zaman zaman paylaştığı videolarla olay yaratan Duygu Özaslan, özellikle sahanda yumurta yaptığı videosunda sorduğu, "Sunny side up'ın Türkçesi neydi?" sorusuyla tepki çekmişti. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan şimdilerde ise aldığı kilolarla gündemde. İşte YouTuber Duygu Özaslan hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin merak ettiği, Duygu Özaslan kimdir, sorusunun yanıtı...

Aldığı kilolarla gündemde

Son dönemde kilo aldığını söyleyen Duygu Özaslan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile gerçek hali arasında görülen uçurum gündem oldu. Kimileri artık herkesin fotoğraf paylaşımında filtreler kullandığını ifade ederken, kimileri ise bu gerçek dışı fotoğrafların kabul edilemez olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Duygu Özaslan kimdir?

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Duygu Özaslan, YouTuber olarak para kazanmaya başlamasının ardından son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı ve sosyal medyada profesyonelleşme yoluna gitti. İlk olarak "itsmeduygu" adında bir kanal açan Duygu Özaslan, daha sonra kanalına kendi ismini vererek yoluna devam etti.