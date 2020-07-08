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Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özarslan kilo aldı, TT oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Duygu Özaslan son dönemde çektiği videolarla en çok konuşulan YouTube ve Instagram fenomenleri arasında yer alıyor. Sahanda yumurta yaptığı videosunda, "Sunny side up'ın Türkçesi neydi?" sorusuyla çok eleştirilen Duygu Özaslan, şimdilerde ise aldığı kilolarla gündemde. Peki Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında? İşte sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan hakkında merak edilenler...

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özarslan kilo aldı, TT oldu

Duygu Özaslan adından söz ettirmeye devam ediyor. YouTube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, YouTube için çektiği makyaj videoları ile bilinirliğini artırırken, ardından Instagram'da da çok sayıda takipçiye ulaştı. Zaman zaman paylaştığı videolarla olay yaratan Duygu Özaslan, özellikle sahanda yumurta yaptığı videosunda sorduğu, "Sunny side up'ın Türkçesi neydi?" sorusuyla tepki çekmişti. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan şimdilerde ise aldığı kilolarla gündemde. İşte YouTuber Duygu Özaslan hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin merak ettiği, Duygu Özaslan kimdir, sorusunun yanıtı...

Aldığı kilolarla gündemde

Son dönemde kilo aldığını söyleyen Duygu Özaslan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile gerçek hali arasında görülen uçurum gündem oldu. Kimileri artık herkesin fotoğraf paylaşımında filtreler kullandığını ifade ederken, kimileri ise bu gerçek dışı fotoğrafların kabul edilemez olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan kimdir?

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Duygu Özaslan, YouTuber olarak para kazanmaya başlamasının ardından son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı ve sosyal medyada profesyonelleşme yoluna gitti. İlk olarak "itsmeduygu" adında bir kanal açan Duygu Özaslan, daha sonra kanalına kendi ismini vererek yoluna devam etti.

Uzun bir süre Barış Taylan Demirige ile sevgili olan Duygu Özaslan, bu ilişkisini noktaladı. Birlikte birçok videoda da yer alan çift, artık sadece köpekleri için bir araya geliyor.

YouTuber Duygu Özaslan, 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlatmıştı:

"İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.

İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz..."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bıktım bu insanı görmekten. Ne iş yapar belli ama ne iş yapmak istediği belli. Lütfen bu gereksiz haberleri yapmayın. Bu insanı tanımıyoruz tanımakta istemiyoruz
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