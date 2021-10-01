Duygun Yarsuvat: Galatasaray'ın eski başkanı 84 yaşında hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanlarından akademisyen ve hukukçu Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Duygun Yarsuvat, Aralık ayında koronavirüse yakalanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı

Yarsuvat tedavisi sonrası entübe olmuş daha sonra da iyileşerek hastaneden taburcu olmuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp, Yarsuvat için başsağlığı mesajları yayımladı.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1436276166030152043

https://twitter.com/Besiktas/status/1436272439420493824

Duygun Yarsuvat kimdir?

Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu ve okula asistan olarak atandı.

1964'te Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü'nde; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdürdü. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı teziyle "profesör" ünvanını aldı.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk masterı yaptı, 1978 yılında da İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu'nda üyelik yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi'ne seçildi. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Yarsuvat, 2004-2008 yılları arasında üniversitenin rektörlüğünü yaptı.

Duygun Yarsuvat, 25 Ekim 2014'te yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark attı ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 35. başkanı seçildi.

77 yaşında göreve gelen Yarsuvat, Galatasaray'ın tarihinde seçilmiş en yaşlı başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.

Daha sonra Yarsuvat'ın başkanlığı, 23 Mayıs 2015'te gerçekleşen olağan genel kurulda yönetimindeki Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından sona ermişti.