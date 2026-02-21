SPOR

Galatasaray'dan gece yarısı paylaşım! "Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız"

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın ikinci devrenin başında bulduğu gol, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray maçın ardından hakem ile ilgili zehir zemberek açıklamada bulundu.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. Maçın ikinci yarısında iptal edile Leroy Sane'nin golü ile ilgili sarı-kırmızılı camiadan açıklama geldi.

RESMEN AÇIKLADILAR!

Galatasaray'dan açıklama

"Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız!

T. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nu derhal göreve davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın."

Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız!

Galatasaray Spor Kulübü

"VAR HAKEMİNİN ADINI HİÇ DUYMADIM, KİM BİLMİYORUM"

Okan Buruk: "Bu kadar önemli ligde ve yarışta aslında bu tecrübesiz hakemler atanabiliyor. MHK başkanının sorumluluğunda, kararları o veriyor. Her atamaya ve hakeme saygı duyuyoruz. Yabancı olup olmadığı önemli değil, iyi hakem olsun. Konyaspor'un da hakkı yenmiştir. Her takımın istediği iyi hakem olsun, pasaportu önemli değil. Gerçekten orayı kaldırabilecek, sorumlulukta, ağırlıkta bir hakem olsun demek istiyorum! VAR'a çağıran hakemin adını ben hiç duymadım. Kim bilmiyorum. Adını hiçbirimiz duymamıştır. Bu kritik maçta VAR hakemi olarak görev aldı."

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
2 - 0
Galatasaray Galatasaray

Konyaspor galatasaray
