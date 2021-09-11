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Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

11.09.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat, yarın düzenlenecek törenle defnedilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün hayatını kaybeden Yarsuvat'ın cenazesi yarın 14.00'te Afet Yolal Cami'de kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

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