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Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları yıkadı

DÜZCE HABERLERİ  | 08.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Covid-19 salgında yaşanan artış ve yeni normal hayatın sekteye uğramaması açısından çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları yıkadı

Düzce Belediyesi Covid-19 salgında yaşanan artış ve yeni normal hayatın sekteye uğramaması açısından çalışmalarını sürdürüyor. “Hijyen Her Yerde” anlayışı ile sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında günün her saati cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanıyor.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana yürüttüğü titiz çalışmalarına esneklik göstermeden devam ediyor. Yeni normal hayata geçiş ile birlikte vatandaşların hijyen ve temizlik konusunda dikkatli olmasının yanı sıra sosyal hayatın en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda da temizlik için yıkama ekibi kuran Temizlik İşleri Müdürlüğü, günün her saati cadde sokaklarda yıkama işlemi yapıyor.
Kaldırım ve sokak çevrelerinde de yıkama yapan ekipler “Maske, Mesafe, Temizlik” kuralına dikkat çekerek halk sağlığının korunması konusunda herkesin sorumlu davranması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.

Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları yıkadı

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Düzce Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

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Sabah
06:22
Öğle
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İkindi
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Akşam
19:24
Yatsı
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Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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