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Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendiriyor

DÜZCE HABERLERİ  | 11.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657’ye tabi çalışmak üzere 20 itfaiye eri alımına ilişkin ilana çıktı.Düzce Belediyesi 657’te tabi şekilde çalışmak üzere bünyesine 20 adet itfaiye eri katacak.

Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendiriyor

Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657’ye tabi çalışmak üzere 20 itfaiye eri alımına ilişkin ilana çıktı.
Düzce Belediyesi 657’te tabi şekilde çalışmak üzere bünyesine 20 adet itfaiye eri katacak. Düzce Belediyesi Resmi resmi internet sitesi duzce.bel.tr duyurular sekmesinde yayınlanan ilanda personel alım şartları detaylı şekilde anlatıldı. KPSS P93 türünden en az 60 puan alan, Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarının birinden mezun en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi, önlisans İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından birinden mezun en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi ve diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.
Vatandaşlar personel alımına ilişkin başvuru süreci ve detaylı şartlara htps://duzce.bel.tr/8481-duzce-belediye-baskanligina-itfaiye-eri-alim-ilani linkinden ulaşabilir.

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Merkezkkonutlar
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Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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