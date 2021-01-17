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Düzce Belediyesinden kar mesaisi

17.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Düzce Belediyesi ekipleri kar yağışının başlaması ile birlikte sahadaki yerini aldı.

Düzce Belediyesi ekipleri kar yağışının başlaması ile birlikte sahadaki yerini aldı. Kar küreme çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Başkan yardımcıları da yakından takip etti.
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Düzce’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Düzce Belediyesine bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm yol güzergahlarında karları temizlerken diğer araçlarla da kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmasını önlemek için tuzlama çalışmalarını aksatmazken, karla mücadelede 3 greyder, 15 kepçe, 21 kamyon ve 102 personel aktif olarak görev alıyor.
Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Tuncer, Sinan İnan, Celal Kasapoğlu ve birim müdürleri, Bahçeşehir’de oluşturulan Kriz Masasında yapılacak çalışmaları harita üzerinden belirleyerek hazırda bulunan ekipleri sahaya çıkardı. Düzce Belediyesi ekipleri başta şehir merkezi olmak üzere Bahçeşehir ve Konuralp’te güzargahların açık kalması için sabaha kadar karla mücadele ederken, çalışmalar yağışların devam ettiği Pazar günü de devam etti.

"Ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşanmayacak"
Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü ile birlikte kar yağışının başlamasının ardından sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti. Başkan Özlü kar yağışı hazırlıklarının günler öncesinde tamamlandığını belirterek; “Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerimiz teyakkuzda bekliyordu. Düzce Belediyesi olarak gece de olsa çalışıyoruz. 100 kişinin üzerinde bir ekibimiz sahada çalışıyor. Bugün gece, yarın ve diğer günler de karla mücadele ekibi olarak çalışacaklar. Antik tiyatrodaki kazı ekibindeki arkadaşlarımız da bu çalışmalara katılacak. Düzce’de kar yağışında hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak. Düzceliler müsterih olsunlar. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Kentte vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarını yürüten ekipler, kapalı tek bir yol kalmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecek.

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