Düzce Belediyesinden örnek proje

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü liderliğinde üretilen projeler sayesinde sosyal belediyecilikte başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Öz kaynaklarla üretilen “Kitap Kumbarası” ile ders kitaplarından romanlara, dergilerden hikayelere kadar basılı her eser meraklılarına ulaştırılacak.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde işleyen şantiyede bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer’in koordinasyonunda başlatılan “Kitap Kumbarası” projesinde ilk kumbaranın yapımı tamamlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün memnuniyetle karşıladığı ve devamının yapılmasını istediği proje kapsamında Düzce Belediyesi sorumluluğunda bulunan kumbara öncelikle okul bahçelerine yerleştirilecek.

Düzce Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak çalışma ile “Kitap Kumbarası” hem israfın önüne geçecek hem de okullara gönderilerek ders kitabı, soru bankası ve destek kaynaklar konusunda öğrencilerin beklentilerini karşılayacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü projenin kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek “belediye olarak her yaştan vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına projeler üretmeye devam ediyoruz. Kitap kumbarası da bunlardan biri. Ben her fırsatta özellikle öğrencilere, genç kardeşlerime kitap okuma alışkanlığı kazanmaları konusunda telkinde bulunuyorum. Bu çok önemli bir konu, kitaplar kişisel gelişimimizi destekleyen çok değerli eserlerdir. Bu kumbarada da kitaplar önce tasnif edilecek daha sonra her biri doğru yerine ulaştırılacak. Bir de bu konuda kitap bırakanlar için güzel bir uygulama düşündük. Onlara “Sen de geleceğe bir not bırak” diyeceğiz. Kitaplarının ulaştığı kardeşlerine, arkadaşlarına küçük bir mesaj ulaştıracaklar” dedi.