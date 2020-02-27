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Düzce Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yardımları sürüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 27.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoksul bir ailenin daha elinden tuttu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoksul bir ailenin daha elinden tuttu. İş ve ev eşyası desteğine ihtiyaç duyan ailenin çağrısına karşılık veren ekipler, eksik olan eşyaları tamamladı.
Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin çağrısına karşılık vermeye devam ediyor. Kimse yoksa biz varız diyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda kalan ailenin imdadına yetişti. Evlerinde eşyaları eksik olan ve işsizlikten yakınan aile fertlerini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk, evde ihtiyaç duyulan yatak, kanepe gibi eşyaların tamamlanmasını sağladı. Ailenin babasının da işsiz olduğunu öğrenen Asuk “yoksul ve geçim sıkıntısı içinde olan ailemizi vakit kaybetmeden ziyaret ettik. Kendilerine Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını getirdim. Önce evlerinde eksik olan eşyaları tamamladık, şimdi de Başkanımızın da daha önce çok bahsettiği gibi istihdam konusunda ailemizin babasına yardımcı olacağız inşallah. Ailesine bakmak için çalışmaya ihtiyacı var, bu konuda biz de ona destek olacağız. Kimse yoksa biz varız dedik, hep var olmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

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