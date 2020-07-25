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Düzce Borsa İstanbul MTAL’a AR-GE merkezi kuruldu

DÜZCE HABERLERİ  | 25.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

GE Merkezi kurulmasına karar verdi.

GE Merkezi kurulmasına karar verdi. Düzce’de bulunan Borsa İstanbul MTAL’de 16 ilden biri olarak seçildi ve AR-GE merkezi Düzce’de kuruldu.
Covid-19 salgını ile mücadelede dezenfektandan maske ve tuluma, solunum cihazından maske makinesine kadar pek çok ürün üreterek ön saflarda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi daha da güçlendirmek için 16 ilde 30 AR-GE merkezi kurdu.Milli Eğitim Bakanlığı, bu üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi güçlendirmek için AR-GE dönemi başlatmıştı. Çalışmalarını tamamlayan MEB, 16 ilde belirlediği 30 AR-GE merkezini açıkladı. Bu kapsamda Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de AR-GE merkezi kuruldu. Belirlenen 30 okul arasında olan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 alan ve 20 dalda eğitim veriyor. Eğitimin niteliği ve fiziki imkânları ile Düzce ve bölgenin mesleki eğitim çalışmalarına AR-GE desteği ile katkı sağlayacak.

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