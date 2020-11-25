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Düzce TSO Güvenli Hizmet Belgesini aldı

DÜZCE HABERLERİ  | 25.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni Düzce’de alan ilk Sivil Toplum Kuruluşu oldu.Geçtiğimiz ay yapılan iyileştirme uyum çalışmalarının ardından TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde yeterliliğe uygun görülen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” tanzim edilerek kuruma ulaştırıldı.

Düzce TSO Güvenli Hizmet Belgesini aldı

19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni Düzce’de alan ilk Sivil Toplum Kuruluşu oldu.
Geçtiğimiz ay yapılan iyileştirme uyum çalışmalarının ardından TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde yeterliliğe uygun görülen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” tanzim edilerek kuruma ulaştırıldı. Konuyla ilgili konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Kaliteli hizmet anlayışı ile güncel konu ve şartlara hızlı şekilde adapte oluyor, üyelerimizin odamızdan aldıkları hizmetler noktasında en ufak aksaklık veya risk oluşmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün elimize ulaşan bu belge ile de içinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde bile güvenle hizmet edebiliyor olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, her alanda yeniliklerin öncüsü olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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