YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı

Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı

04.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından göçmen kuş hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla 23 türden 81 kuş halkalanarak incelendi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, DÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla Özkan yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında Konuralp yerleşkesinde kuş halkalama çalışması yapıldı.

Batı Karadeniz bölgesinin kuş geçişleri için önemli bir alan olduğunu bildiren Özkan, 30 Mart-25 Mayıs tarihlerinde yerli ve göçmen 23 türden 81 kuşun halkalandığını söyledi.

Bölge için bu çalışmanın düzenli hale getirilmesinin doğa araştırmaları bakımından önemli olduğunu vurgulayan Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Kuş halkalama; kuşlara zarar vermeyen sis ağları ile kuşların yakalayıp, her birinde özgün bir numara olan ve kimlik niteliği taşıyan, hafif, paslanmaz, alüminyum ya da çelik halkaların kuşların bacağına takılması ve kuşun serbest bırakılması işlemlerinden oluşmaktadır. Kuş halkalama çalışmaları, kuşların yaşamlarıyla ilgili bilgi edinmek üzere tüm dünyada yüzyılı aşkın süredir uygulanan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemle, temelde kuşların göçleri (kuş türlerinin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç takvimleri, fizyolojileri) ve popülasyon dinamikleri (kaç yıl yaşadıkları, üreme başarıları, hayatta kalma başarıları, ilk üreme yaşları, kaç yaşına kadar üremeye devam ettikleri, genç bireylerin dağılma oranları) araştırılmaktadır."

Özkan,Türkiye'nin kuş göçlerinde önemli konuma sahip olduğunu vurgulayarak, ilkbahar Afrika-Avrasya ve sonbahar Avrasya-Afrika kuş göçlerinde, Artvin (Borçka), Hatay (Belen) ve İstanbul Boğazı'nın çok sayıda kuş türünün ve kalabalık popülasyonların geçiş yaptığı dar boğazları oluşturduğunu aktardı.

Kuş halkalamanın, özellikle göç dönemlerinde göçmen kuş haraketliliğini takip edebilmek amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapıldığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, halkalama çalışmalarını desteklemekte ve koordine etmektedir. Ülkemizde aktif çalışan 5 farklı halkalama istasyonu mevcuttur. Bunlar; Cernek Halkalama İstasyonu, Boğazkent Halkalama İstasyonu, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, Eymir Kuş Halkalama İstasyonu ve İstanbul Avcılar Kuş Halkalama İstasyonu'dur. Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenli olarak bu istasyonlarda halkalama yapılmaktadır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandıDüzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:18
Öğle
12:59
İkindi
16:57
Akşam
20:29
Yatsı
22:17

Düzce Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Kayam Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Çilimli Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.