Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması amacıyla başlatılan ve 121 ağacın kesilmekten kurtarıldığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Düzce Üniversitesi Hastanesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 12 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmenliği’nce belirlenen kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin “Sıfır Atık Belgesi” başvurusunu değerlendirerek onayladı. 4 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olan Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi Hastanesi, kurumda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin en etkin şekilde yapılandırılmasını sağladı. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar temin edilerek çalışanlara ve uygulayıcılara yönelik eğitimler düzenlendi. Hastanede oluşan atıklar yerleştirilen atık kumbaralarında türlerine göre biriktirilerek geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırıldı.

Yapılan Sıfır Atık Projesi kapsamında bir yılda toplam 13 bin 816 ton atığın değerlendirildiği Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde; 199,36 metreküp su, 17,8 metreküp depolama alanı, 29,192 KWH enerji tasarruf edilirken, 7 ton kağıdın geri dönüştürülmesiyle 121 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Çevrenin korunması ve atıkların ülke ekonomisine kazanım olarak geri dönmesinin günümüzde büyük önem arz ettiğini vurgulayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, projenin hastanede uygulanması amacıyla gayretli çalışmalar sürdüren Atık Yönetiminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Davran, Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı ve Hastane Atık Yönetim Birim Sorumlusu Yeşim Dağdeviren başta olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

