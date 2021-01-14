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Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına aşı başlandı

14.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına aşı başlandı

Covid-19 salgını için yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.Covid-19’a karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan Covid-19 aşısının Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne ulaşmasıyla birlikte aşılama çalışmaları start aldı.

Covid-19 salgını için yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.
Covid-19’a karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan Covid-19 aşısının Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne ulaşmasıyla birlikte aşılama çalışmaları start aldı. Hastanede oluşturulan aşı odalarında ilk etapta virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ilk doz aşılar yapılmaya başlandı.

İlk aşı başhekime
Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcıları ile idareciler, Covid-19 aşı biriminde aşılarını yaptırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “Ülkemizde olduğu gibi Düzce’mizde de aşılama programını başlattık. İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte koordineli olarak bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilk etapta sağlık çalışanlarımıza aşılama sürecini başlattık. Bu süreç için sağlık çalışanlarımız 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya e-nabız üzerinden randevu oluşturduklarında randevu saatinde Hastanemiz aşılama birine gelerek aşılarını yaptırabilecekler. Sonraki süreçlerde de Bakanlığımızın öngördüğü şekilde 65 yaş üzeri ve diğer riskli grupların aşılama programı benzer şekilde yürütülecektir” şeklinde konuştu.
Tüm sağlık çalışanlarının ve vatandaşların belirlenen takvim çerçevesinde aşılarını yaptırmalarının sürecin kontrolü açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Balbay, önümüzdeki günlerin bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına aşı başlandı

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