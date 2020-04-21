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Düzce Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek

DÜZCE HABERLERİ  | 21.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Düzce Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kayabaşı’nın danışmanlığını yürüttüğü, Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri Canan Durukan ve Ammar Evin, lisans bitirme tezi 2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme fonu TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Yerli Üretim Cerrahi Dikiş Atan Trocar adlı proje ile destek almaya hak kazanan lisans bitirme tezi, hakkında açıklamalarda bulunan Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kayabaşı, laparoskopik cerrahide yıllık tüketim miktarının 5 milyon adet olduğunu ve ülkemizin bunu temin etmek için yurt dışına 100 milyon dolar ödeme gerçekleştirdiğini söyledi.
Geliştirilen bu ürünle ithal edilen trocarlardaki genel problemleri ortadan kaldırıp, özgün bir tasarımla trocarın ülkemizde üretilmesini amaçladıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Kayabaşı, bu ürünün ülkemizde üretilmeye başlanması halinde ithalata gerek kalmayacağını dolayısı ile de önemli bir tasarruf elde edileceğini vurguladı. Geliştirilen bu ürünün sağlık ve çevre alanında desteklenen Düzce Üniversitesi’ne önemli katkı sağlayacağını da belirten Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kayabaşı, projenin ülkemiz ve Düzce Üniversitesi için hayırlara vesile olmasını diledi.

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