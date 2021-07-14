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Düzce Üniversitesinde AA fotoğrafları ile dijital 15 temmuz sergisi düzenlendi

14.07.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesinde AA fotoğrafları ile dijital 15 temmuz sergisi düzenlendi

Düzce Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan “Milli İrade Geçilmez” temalı dijital 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi düzenledi.

Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen sergide; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile ülkenin çeşitli şehirlerinde milletin gösterdiği kahramanlık öyküleri, fotoğraflar kareleri eşliğinde etkili bir şekilde ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergide; darbenin başarısız olmasında devlet-millet bütünleşmesi, halkın demokrasiye bağlılığı, milletin direnişinin önemi ve yazılan demokrasi destanı öne çıkıyor. Hain darbe girişimini unutmamayı, unutturmamayı, 15 Temmuz ruhunu her zaman canlı tutmayı amaçlayan sergi, gelecek nesiller için de önemli bir belge niteliği taşıyor.

Milli İrade Geçilmez” temalı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi, 14-30 Temmuz tarihleri arasında https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresi üzerinden çevrim içi ziyaretçilere açık olacak.

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