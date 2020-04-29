Düzce Üniversitesinden Kovid-19'un psikolojiye etkileri araştırması

Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdi Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşandığı bu süreçte, çevre veya medyanın oluşturduğu bilgi kirliliğinin insan psikolojisinin en büyük tehdidi olduğunu belirtti.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yoğun bir şekilde salgın yaşanırken, hastalıkla mücadele tedbirlerinin kişilerde kaygı ve panik durumları ortaya çıkarabildiğini bildirdi.

Abdi Güngör, insanların "Virüs kendilerine veya yakınlarına bulaşır mı?" kaygısını yakından yaşadığını, sadece bu açıdan bakıldığında bile kendi içinde kaygı, korku ve belki bazen panik gibi birçok duyguyu içeren bir olgudan bahsedebildiklerini ifade etti.

Kovid-19 salgınının ruh sağlığı üzerine etkileriyle ilgili bazı çalışmaların literatürde yer almaya başladığını fakat bu çalışmaların henüz yeterli sayıda olmadığına işaret eden Güngör, Düzce Üniversitesinin salgın süreciyle ilgili akademik çalışma sonuçlarının çarpıcı olduğunu aktardı.