Düzce Valisi Atay, kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

